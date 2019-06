Inter, dalla Spagna: Conte riattiva la pista Nacho

INTER NACHO REAL MADRID / Una vecchia pista torna d'attualità per l'Inter. È quella che porta allo spagnolo Nacho, jolly difensivo classe '90 che dopo una vita trascorsa al RealMadrid (incluse tutte le selezioni giovanili) è in scadenza di contratto nel 2020 e potrebbe partire. Nacho, infatti, è uno degli elementi su cui Zinedine Zidane ha sempre fatto affidamento e nelle scorse settimane si era parlato di trattativa avviata per il rinnovo.

La fumata bianca, però, tarda ad arrivare ed oggi il quotidiano spagnolo 'Marca' getta ombre sulla sua permanenza al 'Santiago Bernabeu'. Dopo anni da comprimario vuole una grande sfida in un altro club dove potersi imporre in un ruolo più di primo piano e l'Inter potrebbe essere la soluzione giusta.

Secondo lo stesso quotidiano infatti sarebbe il tecnico Antonio Conte in prima persona a spingere per l'ingaggio di Nacho. Reduce dagli esperimenti positivi con Llorente e Azpilicueta, il neo-allenatore vorrebbe inserire in rosa altri elementi spagnoli e considera Nacho perfetto per ricoprire più ruoli tra difesa ed esterno.

