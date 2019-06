CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO FERRERO PIOLI SAMPDORIA / A 'Sky Sport' Massimo Ferrero ha in pratica annunciato il passaggio di Marco Giampaolo al Milan: " Leggo dai giornali che andrà ad allenare i rossonero, io dico che faranno un grande acquisto... - le parole del patron blucerchiato - Da parte mia non posso mai trattenere una persona che dopo la Sampdoria vola in alto e va a far bene in altri lidi".

Ferrero ha poi di fatto annunciato (citando il ritornello di una famosa canzone di Orietta Berti, ndr) anche l'arrivo di Stefano nome 'lanciato' da Calciomercato.it lo scorso 6 maggio , come sostituto dell'allenatore di Bellinzona: "Pioli è simpatico oltre che un grande allenatore. Se arriva lui al posto di Giampaolo? Finché la barca va, lasciala andare. Che un giorno al porto arriverà e la faremo salpare"