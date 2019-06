Lazio, doppio accordo per l'attacco

LAZIO JONY LUIS ALBERTO / Ore calde per il mercato della Lazio che dopo l'annuncio del rinnovo del tecnico Simone Inzaghi incassa l'interessamento del Milan per il Ds Tare ma non si ferma e studia gli affari in entrata.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i biancocelesti si sarebbero inseriti con forza su, esterno offensivo che ha disputato l'ultima stagione con l'Alaves ma è di proprietà del Malaga che sta disputando i playoff per tornare in Liga dopo l'anno di Serie B. In caso di promozione sarebbe difficile strapparlo al club che chiederebbe qualcosa come 15 milioni di euro. Un fallimento, invece, spianerebbe la strada alla Lazio che nel frattempo con gli stessi agenti di Jony starebe definendo il rinnovo di contratto di, mentre il sacrificato eccellente dovrebbe essere Milinkovic-Savic.