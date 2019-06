ROMA BUFFON TOTTI / Ieri è arrivata l'ufficialità del divorzio tra Gianluigi Buffon e il Paris Saint-Germain, con l'ex capitano della Juventus e della Nazionale che lascia dopo una sola stagione la squadra parigina. Per Buffon oltre alla Premier League si parla anche di un possibile e clamoroso ritorno in Italia con Lazio, Genoa e Parma che sognano un eventuale arrivo del portiere classe '78.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili Clicca Qui Ma anche lasi sarebbe interessata a Buffon, conin prima persona che avrebbe provato l'affondo per l'ex compagno di Nazionale. Stando a 'La Repubblica', il dirigente giallorosso avrebbe proposto al portiere un futuro tra i pali giallorossi in occasione dell'ultimo match di campionato contro il Parma, dove l'estremo difensore era presente per l'addio di De Rossi alla Roma. Buffon, ringraziando l'ex numero dieci, avrebbe però declinato la proposta formulatagli da Totti.