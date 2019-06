CALCIOMERCATO NAPOLI ILICIC / Ai microfoni di 'Ekipa24' Ilicic ha parlato del proprio futuro lanciando un messaggio chiaro all'Atalanta: voglio compiere un salto di qualità. Salto di qualità rappresentato ad oggi dal Napoli, con il quale lo sloveno avrebbe un accordo.

"Ho tanto rispetto per l'Atalanta, mi ha dato tutto, però io voglio stare ai top, vincere trofei e lottare per la vetta - le parole del 31enne, autore di una stagione importante in cui ha realizzato 13 gol e 9 assist trascinando insieme ai suoi compagni la formazione dialla prossima- Non sono piu giovane, tutti devono capire questo. Comprendo il presidenteche dice che devo rimanere, ma la storia ha due parti e io so che cosa voglio. Vogli vincere, per me è arrivato il tempo di ottenere qualcosa per tutto quello che ho fatto in carriera".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui