CALCIOMERCATO ROMA TAISON / Taison è uno dei 'fedelissimi' di Paulo Fonseca e potrebbe seguire il tecnico alla Roma come svelato da Calciomercato.it.

Ai microfoni di 'Romapress' l'agente del 31enne brasiliano, capitano dello, non ha chiuso a questa eventualità: "Al momento non ci sono trattative in corso e Taison è felice allo Shakhtar, ma non escludo nessuna possibilità - le parole di Fabricio- Con Fonseca ha una grande ammirazione per il suo lavoro e sono sono buoni amici". Il tecnico portoghese è molto vicino alla panchina del club giallorosso, con cui - come raccolto dalla nostra redazione - ha raggiunto un accordo sulla base di un contratto triennale . Ora si aspetta il via libera della società ucraina. Il presidenteha 'promesso' a Fonseca di liberarlo in caso di chiamata di un grande club dei cinque campionati europei più importanti.