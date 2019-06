INTER CONTE / Sono giorni di lavoro molto intensi per Antonio Conte che si è subito catapultato nel mondo Inter per avviare la sua rivoluzione.

Il neo-tecnico nerazzurro ne parla in una lunga intervista concessa a Paolo Condò che sarà sul prossimo numero di 'GQ' in uscita l'11 giugno e di cui è stata diffusa un'anticipazione: "Posso accettare all’inizio di avere poche possibilità di vincere, ma devono esserci. Si può fare, non abbiamo limiti. La presenza di Marotta ha aiutato, perché era la conferma delle intenzioni serissime. Da 8 stagioni non si lotta per il primo posto. Qui vogliono cambiare le cose e mi ha colpito la determinazione di Zhang. In panchina è normale lavorare per diverse società. Non vedo l’ora di portare l’Inter dove le compete. Si aspettano tanto, e fanno bene".