BRASILE INFORTUNIO NEYMAR / Non finiscono i guai per Neymar. Arrivano brutte notizie per l'attaccante, con il Brasile che dovrà rinunciare alla sua stella per la prossima Coppa America, che dal 14 giugno al 7 luglio sarà ospitata proprio dai verdeoro. Il giocatore del PSG ha subito un infortunio alla caviglia nell'ultima amichevole vinta dalla squadra di Tite per 2-0 contro il Qatar, rimediando una distorsione alla caviglia destra e uscendo dal campo in lacrime.

Successivamente è arrivato il tanto temuto responso sulle condizioni di Neymar, con la Federazione brasiliana che ha confermato l'infortunio e la rottura del legamento della caviglia per il numero dieci. Tutto questo costringerà Neymar a saltare la manifestazione continentale, visto il poco margine per recuperare in tempo da un problema di questo tipo. Grave perdita per il Brasile e per la Coppa America in generale.

