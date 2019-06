JUVENTUS SARRI GUARDIOLA MOMBLANO / Continua la telenovela sul prossimo allenatore della Juventus, con la panchina bianconera ancora vacante dopo la separazione delle scorse settimane con Massimiliano Allegri. Sarri resta in pole per guidare i campioni d'Italia, con Abramovich che entro questa settimana potrebbe dare il via libera e liberare il tecnico dal Chelsea.

Non è tramontata del tutto però l'ipotesi Guardiola, più di una suggestione per il presidente Agnelli e con cui i contatti sarebbero continuati anche negli ultimi tempi. Sul futuro allenatore della Juve è intervenuto nuovamente Luca Momblano: "Credo che sia Guardiola che Sarri abbiano firmato, in tempi diversi, un contratto preliminare con la Juventus", le parole del giornalista a 'Top Calcio 24'. E nel duello tra Sarri e Guardiola, i tifosi bianconeri si sono schierati massicciamente dalla parte del mister catalano lanciando anche sui social l'hashtag #SarriOut.

