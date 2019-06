SERIE A INTER JUVE CHIESA BARELLA / Il campionato è terminato da poco ma è già tempo di calciomercato e, in quest'estate più che mai, ad occupare le prime pagine dei giornali ci sono i giovani talenti nel giro della Nazionale italiana. I due nomi più caldi sono sicuramente quelli di Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, e Federico Chiesa, alfiere della nuova Fiorentina di Commisso. Ma non solo, Moise Kean e Nicolò Zaniolo sono altri due prospetti interessantissimi e già affermati, così come Cragno, Perin, Donnarumma e Sensi, meno giovani ma già con la loro dimensione nel massimo campionato italiano. Serie A, il mercato si tinge di azzurro: da Barella a Chiesa e non solo. Tutti i colpi 'Made in Italy' dell'estate. Per le ultime notizie sul calciomercato delle big Clicca Qui!

Inter e Juventus, il punto su Barella e Chiesa

Nicolò Barella, nonostante abbia segnato poco, in questa stagione si è confermato ed affermato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Il classe 1997 del Cagliari ha messo in mostra, oltre alle sue doti tecniche, una straripante vena competitiva che ne fa un possibile giocatore tipo per la nuova Inter di Antonio Conte. Il club nerazzurro si è già mosso con decisione per il sardo e avrebbe ottenuto riscontri positivi dalla mezz'ala. Ora la palla passa al Cagliari che, per privarsi della sua stella, oltre ad un compenso economico, vorrebbe alcune contropartite tecniche, fra le quali spiccano i nomi di Eder, attualmente al Jiangsu Suning, e Alessandro Bastoni. Anche per Chiesa, l'Inter sembrava in vantaggio alle prime battute, ma la Juventus, in attesa del nuovo allenatore, ha rilanciato superando il club meneghino. Il nodo per il figlio di Enrico sta tutto nella nuova proprietà, targata Commisso, che potrebbe riuscire a tenere Chiesa almeno per un'altra stagione al Franchi. Saranno da valutare inoltre, le possibili contropartite che la Juventus vorrà mettere sul piatto, uno su tutti, Riccardo Orsolini, mattatore assoluto del finale di stagione del Bologna di Mihajlovic.

Inter, Juventus e Roma: non solo Barella e Chiesa.

I nomi pronti ad accendere l'imminente sessione di calciomercato non sono però soltanto quelli di Barella e Chiesa. Negli ultimi mesi infatti, si è molto parlato del futuro di Nicolò Zaniolo, classe 1999 in forza alla Roma, e di Moise Kean, 2000 che si è messo in mostra con la Juventus nel finale di campionato. Il primo è stato più volte accostato proprio al club bianconero ma anche al Real Madrid di Florentino Perez, in piena ricostruzione dopo i colpi Jovic ed Hazard. La volontà fra le parti, entourage dell'ex Inter e società giallorossa, è però quella di andare avanti insieme. Zaniolo potrebbe infatti diventare la nuova stella del club capitolino, pronto a salutare alcuni pezzi da 90, Dzeko su tutti. Anche Moise Kean, salvo sorprese del'ultim'ora, sembra indirizzato verso la permanenza alla Juventus. L'attaccante azzurro sarebbe infatti prossimo al rinnovo di contratto con i piemontesi, intenzionati a puntare su di lui per l'attacco del futuro.

Inter, Juventus, Roma e Milan: portieri nel mirino e occhio a Sensi per il centrocampo

Altri due profili molto interessanti sono quelli di Alessio Cragno, classe 1994 del Cagliari di Rolando Maran, e Mattia Perin, secondo portiere della Juventus. Il primo ha da poco rinnovato il suo contratto con i sardi ma l'interesse della Roma per lui resta, così come l'elevata concorrenza, proveniente soprattutto dall'estero. Anche Perin è nell'orbita dei giallorossi per difendere i pali nella prossima stagione. L'ex capitano del Genoa ha visto poco il campo con la Juventus e potrebbe puntare sulla Capitale per rilanciarsi anche in ottica Nazionale. Selezione azzurra che vede come titolarissimo Gianluigi Donnarumma. Il numero 99 dei rossoneri potrebbe però non restare in Italia, su di lui è forte infatti l'interesse del Manchester United e del PSG, a maggior ragione dopo il mancato rinnovo del contratto di Gigi Buffon. In ottica Milan, attenzione anche a Stefano Sensi, in questo caso per il centrocampo. Il giocatore del Sassuolo è cresciuto molto nell'ultima stagione sotto la guida di De Zerbi e, il mancato riscatto di Bakayoko, potrebbe portarlo a Milano per avere le chiavi della linea mediana rossonera.

