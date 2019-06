ROMA SCHICK MILAN / Futuro da decifrare per Patrick Schick che alla Roma non ha mai convinto e resta in attesa della scelta giallorossa per la panchina prima di definire dove giocherà la prossima stagione. Nei giorni scorsi, intanto, su Calciomercato.it vi abbiamo svelato l'ipotesi di scambio che lo porterebbe al Milan con André Silva nella Capitale.

Uno scenario che, intervistato dal ceco 'Sport.cz' durante il ritiro con la sua nazionale, l'attaccante non conferma: "Io non ne so nulla - spiega l'ex Sampdoria che però non fuga i dubbi sul futuro -. In Italia si scrive molto. Se vorrei restare o cambiare squadra? Non riesco a rispondere in questo momento momento. Non so ancora quale allenatore arriverà e quindi cosa succederà. Quando questo sarà chiaro, potrò pensare in modo più preciso al mio futuro. Ma non è nella mia natura lasciare le cose a metà. Sarà essenziale capire ciò che vorranno fare la società e l'allenatore con la squadra".

