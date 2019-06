NAPOLI ZAPATA ATALANTA / Bottega sempre cara, quella dell'Atalanta. E che ora grazie agli incassi della Champions League e le previsioni di fatturati a 180-200 milioni di euro si prepara a rendere ancor più difficile la vita a chi vorrà provare a portar via i suoi gioielli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lo ha detto il tecnico, lo ribadisce il patron Antonio Percassi che nel corso di una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma anche sui temi caldi del calciomercato: "Il più a rischio cessione tra Gomez, Ilicic e Zapata? Spero nessuno, ma l’offerta migliore potrebbe arrivare per Zapata: lui ha detto che resta, poi i procuratori fanno il loro mestiere. Come De Laurentiis, che parla di Inglese alle sue cifre… Ma intanto sta facendo salire il valore di Duvan. Non lo venderei per 40 milioni, a un’offerta fra i 50 ed i 60 ci pensiamo: forse non si potrebbe dire di no. Ma prima devo dare un’alternativa a Gasperini: bisogna farsi trovare preparati e con i conti in ordine sempre. Ora che siamo in Champions ancora di più".