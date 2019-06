Juventus, prende quota lo scambio per Joao Cancelo. Inter bruciata?

JUVENTUS SCAMBIO JOAO CANCELO DANILO / Grande fermento sulle corsie esterne per la Juventus che in attesa di sciogliere i dubbi sul nuovo allenatore sta portando avanti diversi discorsi di mercato paralleli. In particolare con il Manchester City è caldo l'asse per la cessione di JoaoCancelo che Pep Guardiola ha inserito in cima alla lista degli obiettivi.

I bianconeri valutano il portoghese 60 milioni di euro, ma la parte cash può essere rivista al ribasso tramite l'inserimento di una contropartita tecnica. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando qui

Viste le difficoltà sul fronte Emerson Palmieri col Chelsea, secondo 'La Gazzetta dello Sport' può prendere quota la nuova opzione con un'offerta da 40 milioni di euro più il cartellino dell'esterno Danilo valutato circa 20. Da settimane accostato alla nuova Inter di Antonio Conte, il brasiliano tagliato da Pep Guardiola potrebbe quindi sbarcare a Torino.

