MILAN SUSO / Tempo di rivoluzioni in casa Milan dopo gli addii di Gattuso e Leonardo. Maldini nelle prossime ore sarà nominato Dt del club rossonero, mentre in panchina l'ex capitano ha sciolto le riserve con l'intenzione di scommettere su Marco Giampaolo dalla Sampdoria. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili Clicca Qui.



In attesa di definire il tutto, tiene sempre banco il futuro di alcuni big della rosa quali in particolare Donnarumma e Suso.

Sul portiere potrebbe fiondarsi il PSG dopo la separazione dei parigini con Buffon, mentre resta incerto il futuro del fantasista spagnolo che nelle prossimamente incontrerà la società per discutere di un possibile rinnovo scrive 'Tuttosport'. L'ex Liverpool sta bene a Milano, ma una ghiotta offerta dall'estero potrebbe indurlo a cambiare maglia. Suso (attualmente sotto contratto fino al 2022) in passato avrebbe chiesto all'ex Dt Leonardo un rinnovo da 6 milioni alla stregua di Donnarumma, proposta rifiutata all'epoca dal Milan. C'è anche il nodo sulla clausola rescissoria da risolvere, che potrebbe essere eliminata o alzata se le parti troveranno un accordo.