JUVENTUS PIRLO SARRI / Cresce l'attesa in casa Juventus per il nome del prossimo allenatore. La giornata decisiva potrebbe essere quella di domani, dove si attende il via libera definitivo di Abramovich per liberare Maurizio Sarri dal Chelsea. C'è da risolvere il nodo indennizzo, con l'agente Ramadani (che cura gli interessi del tecnico nella trattativa) sbarcato a Milano dov'è presente anche il capo area sport bianconero Paratici, entrambi in attesa di buone nuove da Londra.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili Clicca Qui Oltre al nome del nuovo allenatore c'è la suggestione Andreanei pensieri della Juve e di Andrea Agnelli. Il presidente della 'Vecchia Signora' starebbe pensando seriamente all'ex regista, offrendogli una posizione importante nel club come scrive 'Tuttosport'. Oltre alla panchina dell'nel campionato di Serie C, per Pirlo potrebbero aprirsi le strade anche dellao un ruolo da vice al fianco del prossimo tecnico della prima squadra. Soprattutto la possibilità di allenare i giovani bianconeri intrigherebbe maggiormente Pirlo, vista la possibilità grazie alla Youth League di misurarsi con il palcoscenico europeo. La decisione dell'ex centrocampista della Nazionale sarebbe attesa entro un paio di settimane.