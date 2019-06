Juventus e Inter, contromossa Fiorentina per Chiesa

JUVENTUS INTER CHIESA / La prima partita si giocherà a Milano, dove oggi è previsto il closing con cui Rocco Commisso diventerà nuovo proprietario della Fiorentina.

Poi con la sua delegazione potrebbe spostarsi subito a Firenze dove non è escluso che vada in scena un altro vertice fondamentale, ovvero quello relativo al futuro del gioiello Federicoche sta infiammando il calciomercato . Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando qui

Rifiutate le ipotesi estere, l'attaccante classe '97 ha offerte molto importanti da Juventus ed Inter che si stanno dando battaglia per cercare di strapparlo ai viola. Nonostante ciò, sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', Commisso reputa Chiesa incedibile non solo a parole: lo immagina con la fascia da capitano e anche nell'incontro con il papà Enrico, unico consulente del calciatore, farà di tutto per convincerlo a restare. Un punto d'incontro si potrebbe trovare con il rinnovo del contratto a cifre più elevate rispetto a quello attuali (da meno di 2 milioni a 3 milioni netti a stagione) con la promessa magari di liberarsi tra un anno in caso di mancata qualificazione in Europa. Juventus ed Inter premono, con la prima che secondo indiscrezioni avrebbe già un accordo col calciatore a 6 milioni l'anno. Il primo impegno da nuovo proprietario della Fiorentina, dunque, si preannuncia tutt'altro che semplice per Commisso.

