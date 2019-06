INTER ERIKSEN / È il centrocampo il reparto in cui il nuovo allenatore Antonio Conte e la dirigenza hanno individuato la necessità di intervenire con maggiore forza per alzare il livello del reparto. Qui, dove procedono spedite le trattative col Cagliari per Barella, si sta concentrando la ricerca degli uomini di calciomercato Inter che in queste ultime ore soprattutto hanno fiutato aria d'occasione e si sono già mossi per quello che sarebbe un colpo perfetto per l'Inter di Antonio Conte e allo stesso tempo per infiammare la piazza. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando qui.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport' infatti l'Inter si è informata sulla situazione relativa a Christian Eriksen, che proprio nella giornata di ieri ha spalancato le porte all'addio al Tottenham.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In scadenza di contratto nel 2020, il fuoriclasse danese si è detto desideroso di provare nuove avventure rimandando però le pretendenti che lo stanno corteggiando a trattare direttamente con gli 'Spurs' che ad un anno dalla fine del contratto hanno chiaramente meno forza in sede di trattativa. Nel mirino anche dellae soprattutto del, i cui rapporti con gli inglesi però sono rigidi, la trattativa perpotrebbe entrare nel vivo a fronte di un'offerta da 60-70 milioni di euro e secondo la 'Rosea' la dirigenza interista è convinta di avere gli argomenti giusti per dire la sua in questa caccia. Il decreto ministeriale sulle tasse per i redditi provenienti dall'estero di cui tanto si sta parlando in questi giorni, tra l'altro, potrebbe dare la spinta ulteriore per pareggiare gli ingaggi enormi che all'estero i top club possono mettere sul piatto. La trattativa comunque si preannuncia lunga e nel frattempo sono partite le valutazioni anche sul possibile sacrificio con cui far posto all'ex Ajax. In questo senso attenzione a Radja Nainggolan, autore del gol decisivo per la Champions League ma protagonista di una stagione deludente. Evitare una minusvalenza non è semplice ma l'addio è una possibilità.