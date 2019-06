PARMA RINNOVO BRUNO ALVES / La prossima potrebbe essere l'ultima stagione al Parma di Bruno Alves. In un'intervista rilasciata al portale 'Renascença', il difensore portoghese ha parlato così del suo futuro: "Ho rinnovato il mio contratto per un altro anno. Giocherò ancora, poi rifletterò e deciderò il mio futuro.

A Parma sono felice: la società veniva da una situazione difficile, ma è stata un'esperienza molto positiva. Abbiamo avuto un'ottima stagione e per me è stato importante consolidare la mia posizione all'interno della squadra". Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI ! Il 37enne, che è in scadenza di contratto nel 2020, potrebbe dunque vivere la sua ultima stagione in maglia gialloblu.

