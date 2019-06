PLAYOUT SERIE B SALERNITANA VENEZIA / Va alla Salernitana il primo atto dei playout di Serie B. La squadra di Menichini supera 2-1 il Venezia grazie ai gol di Djuric e Jallow.

La rete finale di Zigoni riapre però i giochi e fa ben sperare la squadra di Cosmi in vista del ritorno, in programma domenica 9 al 'Penzo' di Venezia. Il match deciderà la quarta squadra retrocessa in Serie C insieme a Foggia, Padova e Carpi.

SALERNITANA-VENEZIA 2-1

14' Djuric (S), 25' Jallow (S), 90'+1 Zigoni (V)

