JUVENTUS SANE BAYERN MONACO / Nessuna smentita di facciata, niente dribbling: Karl-Heinz Rummenigge parla senza mezzi termini della trattativa per portare Leroy Sane in Bundesliga anche se passa la palla al calciatore che deve forzare la mano con il Bayern Monaco. Le parole del dirigente del club bavarese, riportate dal 'Sun', sono chiare: "Sane deve prima decidere di voler venire al Bayern Monaco, poi possiamo iniziare la trattativa con il Manchester City.

La volontà del calciatore è importante ma mi sembra che Sane non ha ancora preso la sua decisione. In generale, è un ragazzo che mi piace: dà emozioni sia come calciatore che come uomo". Leroy Sane, classe 1996, è legato al City da un contratto fino al 2021 ed al momento le trattative per arrivare ad un rinnovo si sono arenate: si parla di rottura con il club inglese della quale potrebbe approfittarne anche la Juventus che da tempo è segnalata sul calciatore, con tutte le novità disponibili cliccando qui . La cifra però chiesta dagli inglesi si avvicina ai 100 milioni di euro.