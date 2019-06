PSG AGENTE BUFFON LAZIO GENOA / Termina dopo solo un anno l'avventura al PSG di Gianluigi Buffon. Intervistato ai microfoni di 'cittaceleste.it', l'agente del portiere Silvano Martina ha spiegato la decisione del suo assistito, chiarendo anche le sue intenzioni: "Gigi non si ritirerà. Oggi ha incontrato il PSG e abbiamo deciso che separarci fosse la soluzione migliore. Adesso mi ha detto che si vuole prendere due giorni di tempo e di tranquillità per riflettere insieme alla sua famiglia sul suo futuro".

Per le ultimissime di mercato e non solo CLICCA QUI

Tra le ipotesi per il futuro di Buffon anche Lazio e Genoa, club per cui il 41enne ha sempre speso parole di grande apprezzamento. Questo il commento a riguardo di Martina: "Dopo l’annuncio dell'addio sono stato bombardato di telefonate, ma ancora non c'è nessuna decisione. Oltre ovviamente alla Juventus, Gigi ha nel cuore la Carrarese, il Genoa e proprio la Lazio. Ha sempre espresso il proprio apprezzamento nei confronti dei biancocelesti, ma hanno già un ottimo portiere come Strakosha".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui