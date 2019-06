INTER CONTE JUVENTUS BARZAGLI / Mentre alla Juventus sono ancora in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, l'Inter ha già tolto i veli: Antonio Conte è il tecnico che dovrà guidare i nerazzurri nella corsa contro i bianconeri e il Napoli per cercare di tornare ad un successo che manca ormai dal triplete 2010. L'approdo dell'allenatore pugliese sulla panchina dell'ex rivale ha fatto molto discutere: non sono mancati i tifosi che hanno tacciato di 'tradimento' Conte, tanto da arrivare a chiedere di togliere la stella dedicata a lui all'Allianz Stadium.

Non è di questo avviso un ex calciatore del neo-allenatore interista, Andrea. Ricevendo a Catanzaro il premio 'Nicola Ceravolo', l'ex difensore ha commentato così la scelta di Conte: "E' stata una decisione lavorativa: questo mondo è così ma se non lo vivi da dentro non puoi capirlo. Io non lo critico".

Critiche, invece, ne ha ricevute, e tante, Massimiliano Allegri e anche in questo caso Barzagli si schiera dalla parte dell'allenatore: "In questi 5 anni logoranti, sempre sotto stress, ha preso troppe critiche, ma è stato bravissimo e ha continuato la striscia vincente iniziata da Conte".

