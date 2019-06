JUVENTUS BARZAGLI SARRI GUARDIOLA / Attesa per Sarri con il sogno Guardiola che i tifosi della Juventus non vogliono abbandonare, almeno fino all'annuncio ufficiale. Giornate di attesa per il popolo bianconero che aspetta di conoscere il nome del prossimo condottiero, quello che dovrà dare l'assalto al nono scudetto consecutivo e soprattutto alla Champions League.

Ne parla da Catanzaro, durante il premio dedicato a Nicola Ceravolo, Andrea, ormai ex difensore della Juventus: " Dall'ultima partita della mia carriera è passato poco tempo - ha detto l'ormai ex calciatore -, ho ancora impresse quelle emozioni. Ho raggiunto grandi successi, ci sono state anche delle piccole sconfitte dolorose, ma ho avuto una carriera ricca grazie alla fortuna di aver incontrato allenatori importanti". Tutte le notizie sul nuovo allenatore della Juventus disponibili cliccando qui

Già gli allenatori: chi sarà il prossimo a sedersi sulla panchina della Juventus? "I rumors su Guardiola? Ogni tanto è bello sognare, abbiamo passato anni in cui non arrivavano campioni, dopo Cristiano Ronaldo oggi ci sta fantasticare. Credo che l'allenatore sia già stato scelto: sarà quello giusto per dare un'idea nuova e vincente".

