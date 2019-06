MILAN ROMA JUVENTUS INTER TONALI / Futuro ancora in bilico per Sandro Tonali, gioiello di proprietà del neopromosso Brescia conteso dalle big di Serie A. Per tutte le ultime notizie di mercato CLICCA QUI!

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Under 21 di Di Biagio, il classe 2000 ha parlato così delle continue voci di mercato sul suo conto: "Le notizie mi arrivano, è chiaro che mi facciano piacere, ma non mi stravolgono la vita. Non so se sono già pronto per il grande salto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Corini dice che mi farebbe bene un altro anno al Brescia? Lui parla sempre per il mio bene, sono parole che apprezzo molto". Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, però, difficilmente Tonali proseguirà la propria carriera al Brescia . Il talento azzurro ha poi chiuso ad un possibile futuro all'estero: "Ho già parlato molto di questa cosa in famiglia. La mia idea è quella di sviluppare la mia carriera in Italia, di giocare sempre nel nostro campionato".