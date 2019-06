Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ALLEGRI MANCHESTER UNITED / Laè sempre più un ricordo, ora per Massimilianoc'è da programmare il futuro: da quale squadra ripartirà il tecnico toscano? Se il futuro immediato sembra essere quello di qualche mese di pausa, qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale, l'allenatore non sta però ferma e progetta il prossimo passo della sua carriera che dovrebbe portarlo in Premier League: il settimanale 'Chi', infatti, rivela cheha in programma un soggiorno in Inghilterra, a Londra precisamente, per prendere lezioni di inglese. La stessa rivista parla anche dell'ipotesicome prossima panchina di Allegri, che nelle ultime settimane è stato anche accostato alper il post: i 'Blues' però sembrerebbero orientati a puntare su Frank, intanto il tecnico pluri-campione d'Italia si preparare. L'Inghilterra nel suo futuro?