p>PSG MBAPPE BUFFON / Anche Kylian dopo le parole del presidente Al-Khelaifi , ha voluto rendere omaggio a Gianluigiche quest'oggi ha annunciato il proprio addio al Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco il bellissimo messaggio del centravanti francese all'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana: "Gigi, ho appena letto la notizia. Giocare con te, anche se è stato solo per un breve anno nella tua enorme carriera, è stato molto gratificante perché non avrei mai pensato di avere questa opportunità. I tuoi consigli e il tuo buonumore sono stati preziosi per tutta la stagione. Mi hai portato così tanto in soli 12 mesi che ti sarò per sempre grato. Sei e resterai per sempre un grande uomo di questo".

