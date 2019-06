p>ARSENAL AUBAMEYANG / Il futuro di Pierre-Emerick, attaccante dell'e della nazionale gabonese, potrebbe essere ancora in Premier League nonostante alcune offerte faraoniche in arrivo dalla Cina. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato infatti dal 'The Sun', l'Arsenal è pronta a blindare il proprio centravanti con un rinnovo da paura: secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, la dirigenza dei 'Gunners' è pronta a garantire all'ex attaccante del Borussia Dortmund uno stipendio da 220.000 euro settimanali.

