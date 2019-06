NAPOLI ZIELINSKI JUVENTUS SARRI / Maurizio Sarri alla Juventus: la trattativa attende di entrare nella fase decisiva ma intanto sul tecnico del Chelsea il dibattito è aperto, anche a Napoli. L'eventuale approdo dell'ex allenatore azzurro sulla panchina dei rivali bianconeri non lascia indifferenti in città e anche gli ex calciatori esprimono la loro opinione.

Dopo che Insigne ha parlato di 'tradimento', tocca a Piotrdire la sua: al centrocampista polacco nel ritiro della nazionale polacca viene chiesto cosa farebbe nel caso in cuilo chiamasse per raggiungerlo alla, tutte le notizie sul mercato bianconero disponibili cliccando qui . Come riportato dal portale 'sportowefakty.pl', il centrocampista ha risposto così: "Per prima cosa, Sarri dovrà firmare il contratto con la Juventus, poi dopo potrà chiamarmi ma non so se lo risponderò. Già quando era al Napoli è successo che mi ha chiamato e non l'ho risposto. Più tardi poi mi ha mandato dei messaggi. Scherzi a parte, non c'è niente su cui discutere. Comunque se dovesse andare alla Juventus, mi piacerebbe sicuramente batterlo".