ROMA MASSARA / La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: l'AS Roma, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club giallorosso, ha comunicato di aver risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Frederic Massara. L'ex giocatore e allenatore era ritornato a Roma nell'estate del 2018 in veste di segretario generale prima di essere nominato qualche mese fa nuovo direttore sportivo in seguito alla rescissione consensuale fra la società e Monchi. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Ecco le parole di Pallotta: ''Desidero ringraziare Ricky per l’instancabile lavoro svolto all’AS Roma e per essere stato sempre dedito alla causa del Club. Nel corso delle sue due esperienze con noi, ha sempre operato con la massima professionalità e oggi gli auguriamo tutti il meglio per il futuro”.

Il saluto di Massara: ''Nel ringraziare l’AS Roma e il presidente Pallotta per il percorso condiviso, auguro al Club e ai tifosi giallorossi di ottenere i successi che meritano”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui