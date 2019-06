Milan, futuro Calhanoglu: l'annuncio ufficiale

CALCIOMERCATO MILAN FUTURO CALHANOGLU / Hakan Calhanoglu non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan. Il fantasista turco è stato un punto fermo della squadra di Gennaro Gattuso e vuole esserlo anche con il nuovo tecnico.

Il possibile arrivo di Giampaolo dovrebbe esaltare le caratteristiche di Calhanoglu , che ha dato il meglio di se giocando come trequartista o da mezz'ala. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'ex Bayer Leverkusen, impegnato in questi giorni con la sua Nazionale, ha parlato del suo futuro, spazzando via ogni dubbio: "La prossima stagione giocherà ancora qui - ammette ai microfoni di 'TRT Spor' - Indosserò la maglia del Milan"