p>CALCIOMERCATO BUFFON / Pochi minuti fa Gianluigi, ex portiere dellae della Nazionale italiana, ha annunciato che la sua avventura con ilè giunta al capolinea con un post pubblicato sul proprio profilo 'Instagram' : il portiere classe 1978 lascerà così Parigi dopo aver difeso la porta dei Campioni di Francia per una sola stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Buffon appenderà i guantoni al chiodo o inseguirà quella Champions League che ancora manca nel suo incredibile palmares? Ora l'ex portiere della Juventus valuterà con calma il da farsi: potrebbe ancora optare per una nuova avventura, ma è possibile che verrano prese in considerazione solo offerte da club che potrebbero assicurare al portiere un successo in Europa. Occhi puntati sulla Premier League. Non è da escludere nemmeno un possibile clamoroso ritorno in Italia. Su tutti Lazio e Genoa, club per cui Buffon ha speso sempre buone parole. Il tutto senza dimenticare la suggestione Parma, chiamata ancora a risolvere la questione Sepe: il portiere potrebbe ripartire proprio da dove tutto è iniziato.

