Milan, violazione FPF: la decisione della UEFA

UEFA MILAN FPF / Era attesa per oggi la sentenza Uefa sul Milan, in merito alla violazione del Fair play finanziario e così è stato. La Uefa ha deciso di sospendere il procedimento ai danni dei rossoneri, in attesa che il Tas si pronunci su quello precedente.

Per i tifosi del Milan ci sarà dunque ancora da attendere: difficile, al momento dunque, capire se il club potrà prendere parte alla prossima

Ecco il Comunicato:

"La Camera arbitrale dell'UEFA Club Financial Control Body ha emesso un decreto procedurale che sospende il procedimento nei confronti dell'AC Milan per il mancato rispetto del requisito di pareggio durante l'attuale periodo di monitoraggio valutato nella stagione 2018/19 e che copre i periodi di segnalazione che terminano nel 2016, 2017 e 2018.

La sospensione del procedimento rimarrà in vigore fino a dopo l'emissione dei procedimenti CAS in corso relativi alla sanzione imposta al club per non aver rispettato il requisito di pareggio per i periodi segnalati che terminano nel 2015, 2016 e 2017".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui