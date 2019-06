JUVENTUS ERIKSEN ADDIO / Il futuro di Christian Eriksen è senza dubbio l'argomento del giorno. Dal ritiro della nazionale danese, il forte centrocampista ha parlato di un possibile addio al Tottenham per cercare nuove sfide altrove.

L'ex giocatore dell'è un obiettivo sensibile di, alla ricerca di rinforzi di prestigio nella prossima sessione di calciomercato che potete seguire CLICCANDO QUI

Intervistato da 'Evening Standard', l'agente del calciatore, Martin Schoots ha svelato anche qualche retroscena: "La scorsa stagione lo volevano tre squadre: due inglesi e una straniera erano pronte a pagare una grossa cifra per lui. Il club non voleva venderlo e per lui non era una priorità. Ora ho l'impressione che ci troviamo in una situazione diversa".

