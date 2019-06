CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS FIORENTINA / Federico Chiesa è pronto ad infiammare il calciomercato. L'esterno della Fiorentina e della Nazionale è un obiettivo concreto di Juventus e Inter, che sono pronti a dargli battaglia. Il giocatore ha una valutazione vicina ai 70 milioni di euro ma i bianconeri e nerazzurri saranno presto chiamati a trattare con una nuova società.

Manca solo l'annuncio ufficiale ma Roccopuò considerarsi il nuovo proprietario della Fiorentina. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'italo-americano in merito alla possibile cessione di Chiesa si è così espresso: "Sono qui per vincere, non per svendere - si legge su 'Repubblica.it' - Federico Chiesa fa parte degli asset societari".