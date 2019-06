Inter e Milan, Carrasco esce allo scoperto

CALCIOMERCATO INTER MILAN CARRASCO - Yannick Ferreira Carrasco è stanco della Cina. Trasferitosi a febbraio dello scorso anno al Dalian Yifang (la stessa squadra di Hamsik, ndr) l'esterno offensivo belga ha voglia di tornare in Europa, come fa sapere dal ritiro della Nazionale. "Non dico che non mi piace il calcio cinese, ma vorrei tornare per motivi famigliari e c'è una chance di farlo.

Mi auguro che il presidente riesca a raggiungere un accordo con questo club che è disposto ad arrivare fino in fondo per prendermi. Non rimpiango la scelta di essere andato in: è stata una bella esperienza e continuerà ad esserlo se non mi cederanno". Non è stato fatto il nome della squadra che vorrebbe acquistarlo, ma tra quelle interessate a Carrasco c'erano anche... Staremo a vedere.