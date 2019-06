Mercato Serie A, tutti pazzi per Gojak

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO DINAMO ZAGABRIA GOJAK - Protagonista di una ottima stagione con la maglia dellacon cui è arrivato agli ottavi di finale di Europa League ed ha vinto il campionato in Croazia, il 22enne centrocampista bosniaco Amersi appresta a fare il salto di qualità e a trasferirsi in uno dei cinque migliori campionati europei. Secondo quanto si legge su 'Dnevni Avaz', alcune squadre distarebbero seguendo il giovane mediano, ma sarebbero in ritardo rispetto a club tedeschi come, ma anche gli spagnoli deled i francesi del