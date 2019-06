INTER ROMA DZEKO / La dirigenza dell'Inter continua a lavorare alacremente per regalare i primi colpi di mercato ad Antonio Conte. Come detto, la trattativa con la Roma per Edin Dzeko va avanti ormai da tempo e negli ultimi giorni i due club hanno lavorato per tentare di appianare le distanze tra domanda e offerta.

Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it , infatti, a Milano e Roma ci sono stati nuovi incontri alla presenza dell'intermediario della trattativa che hanno dato un impulso importante alla stessa. Le cifre dell'operazione sono 12-13 milioni di euro cash con contropartita, mentre per l'attaccante bosniaco è pronto un contratto di due anni più un anno opzionale a circa 4 milioni di euro a stagioni. A meno di colpi di scena, a breve potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.