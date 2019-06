Juventus, Insigne 'annuncia' Sarri: "Dura vederlo lì, è un tradimento"

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI INSIGNE - L'Italia si avvicina al doppio impegno di qualificazione ad Euro 2020 contro Grecia e Bosnia. Ma nel ritiro della Nazionale tiene banco soprattutto il discorso calciomercato, in particolare sui cambi in panchina. I rumors vogliono Maurizio Sarri molto vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus, come si evince anche dalle parole di Lorenzo Insigne: "Mi dispiace, per noi calciatori del Napoli e per i nostri tifosi ha fatto tanto, schierandosi sempre dalla nostra parte. Però come ha detto lui è un professionista e non può allenare per sempre.

Alha fatto bene e gli ho fatto i complimenti. E' una scelta che fa male: è dura vederlo su quella panchina... Non so esprimermi, ma so come la vivono i tifosi: lui vuole tornare in Italia, quando sarà ufficiale, per noi sarà un tradimento. Spero ci ripensi".

Insigne ha parlato anche del suo futuro al Napoli: "Ho tante pressioni, anche prima di diventare capitano, per il fatto di essere napoletano. Si aspettano tanto da me e io vorrei dare il triplo per la squadra del mio cuore. Non vincere da tanti anni fa male. Dobbiamo fare qualcosina in più per vincere i trofei: a fine carriera vuoi averli nella tua bacheca... Ma non invidio Jorginho: si è meritato di vincere col Chelsea".

