CALCIOMERCATO ROMA DE ZERBI SASSUOLO CARNEVALI FONSECA - Paulo Fonseca è in pole position per la panchina della Roma, ma Roberto De Zerbi resta comunque una valida alternativa in caso di fumata nera per il portoghese.

A riguardo, però, l'amministratore delegato del, Giovanni, si sente sicuro: "Con Roberto stiamo lavorando per il prossimo anno. Parliamo ogni giorno di acquisti e cessioni, per noi il problema non si pone - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Non so nulla della Roma, stiamo portando avanti i nostri progetti. Comunque, De Zerbi ha una clausola rescissoria di tre milioni inserita sul contratto e a noi non ha detto niente. Per noi è l'allenatore del prossimo anno e non ci siamo mai posti il problema della sostituzione".