Napoli e Juventus, UFFICIALE: James Rodriguez lascia il Bayern Monaco

NAPOLI JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Ora è anche ufficiale. Dopo due stagioni in prestito si chiude l'avventura biennale di James Rodriguez al BayernMonaco. Ad annunciarlo questa mattina è stato lo stesso club bavarese che attraverso i suoi canali ha diffuso la nota con cui comunica l'addio del trequartista colombiano: "Ringrazio James per conto dell'FC Bayern Monaco per i due anni di successi. Abbiamo vinto due volte il campionato tedesco e la DFB Cup con lui.

Inoltre, abbiamo raggiunto le semifinali di Champions League la scorsa stagione - ha detto il CEO Karl-Heinz Rummenigge -. James ha dato un contributo importante a tutti questi successi e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro".

Per il miglior marcatore del Mondiale 2014, dunque, si spalancano le porte del ritorno al RealMadrid, ma difficilmente per restarci. L'ex Monaco non rientra nei piani di Zinedine Zidane ed è nella lista dei cedibili, con Napoli e Juventus che da tempo monitorano la situazione.

