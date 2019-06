Inter, maxi-vertice in sede: ore decisive per il primo colpo di Conte

INTER AGOUME / Il primo colpo della nuova era Antonio Conte all'Inter può essere un giovane prospetto del quale da tempo si parla benissimo in ottica futura. Si tratta di Lucien Agoume, centrocampista francese classe 2002 in arrivo dal Sochaux.

Nei giorni scorsi si era parlato di un accordo tra le due società e del tentativo di inserimento da parte di altre big europee, dal Psg al Manchester City. In queste ore però, riferisce 'Sky', sta andando in scena nella sede dell'Inter un maxi-vertice con la dirigenza interista al gran completo e l'entourage del giocatore, tra cui l'agente Oscarche con i nerazzurri lavora su più tavoli. Si attendono novità da questo incontro che potrebbe portare alla fumata bianca per il primo acquisto in attesa dei rinforzi richiesti da mister Conte.