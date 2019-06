Atalanta, tre nomi per l'attaccante da Champions League

ATALANTA PAVOLETTI EL SHAARAWY / Mentre tanti club, anche importanti, dovranno correre durante il mese di giugno per sistemare i bilanci e rimettere in ordine i conti, l'Atalanta non ha di questi problemi e lavora con la consueta oculatezza alle manovre di mercato per costruire la rosa che debutterà in Champions League la prossima stagione.

La linea dettata dalla società prevede al momento la conferma di tutti i big, tra cui lo stesso Duvanche nelle ultime ore è al centro di numerose voci sul, mentre è partita la caccia ad un grande innesto in attacco per rinforzare ulteriormente il reparto. Tre i nomi che la dirigenza sta valutando secondo 'Tuttosport': si parte dall'ariete Leonardodel Cagliari, ma attenzione anche a Luische lapuò riscattare entro il 17 giugno dal Siviglia e Stephan El Shaarawy, che però come raccontato da Calciomercato.it ha come priorità la permanenza alla Roma ed il rinnovo , ma prima aspetta che vengano sciolti i dubbi sull'allenatore. L'Atalanta, in ogni caso, è al lavoro e vuole un colpo importante in attacco.