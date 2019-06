Non solo Napoli, per Castagne Milan e Roma non mollano: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI CASTAGNE MILAN ROMA ATALANTA - Le voci sul futuro di Timothy Castagne non si placano. Nelle scorse settimane, si è parlato di un accordo raggiunto tra il Napoli e l'entourage del calciatore, ma le indiscrezioni della nostra redazione raccontavano di un semplice interessamento e non di una trattativa in stato così avanzato.

Nel frattempo, secondo le ultime voci raccolte da Calciomercato.it , restano sempre vive le piste che portano ale alla, attualmente alle prese con la scelta dei rispettivi allenatori (Giampaolo e Paulo Fonseca in pole position ). Allo stato attuale, nessuna di queste opzioni è così concreta, si tratta di un interesse che deve essere approfondito. E, soprattutto, dovranno essere soddisfatte le richieste dell', superiori ai 15 milioni di euro, per il cartellino del polivalente 23enne esterno belga (sotto contratto fino al 2022). Attenzione anche alle piste estere, mentre ad oggi le possibilità che il giocatore approdi al Napoli sono in leggera discesa. Vi terremo aggiornati.