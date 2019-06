Juventus e Inter, Eriksen esce allo scoperto e apre all'addio

JUVENTUS INTER ERIKSEN / La sconfitta in finale di Champions League chiude la stagione del Tottenham che si è fermata ad un passo dal sogno e sta già cercando di voltare pagina. Per gli 'Spurs' potrebbe essersi chiuso un ciclo e si preannuncia un'estate molto calda. Soprattutto sul fronte Christian Eriksen, uno degli elementi più talentuosi in rosa, che dopo settimane di voci ed indiscrezioni rompe il silenzio sul suo futuro ed infiamma le tante pretendenti: "Sento che sono ad un punto della mia carriera in cui potrei voler provare qualcosa di nuovo - le parole riportate dal danese 'Ekstrabladet' -. Ho profondo rispetto per tutto quello che è stato col Tottenham e non avrò mai un ricordo negativo. Ma è anche vero che mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo. Spero che ci sarà un chiarimento durante l'estate. Questo è il piano.

Nel calcio non sai quando la situazione può risolversi, può succedere in qualsiasi momento. Tutti vogliono il meglio e se possibile che si risolva il più rapidamente possibile, ma queste cose richiedono tempo".

Accostato anche a Inter e Juventus, il danese in scadenza di contratto nel 2020 è soprattutto un obiettivo del RealMadrid. E proprio sulle voci che lo accostano agli spagnoli dichiara: "Il futuro? Dipende da Daniel Levy (presidente del Tottenham, ndr.). E un altro club deve farsi avanti. Oppure mi dovrò sedere al tavolo e negoziare un altro contratto. Ma non puoi fissare un appuntamento da solo... Se devo cambiare squadra, spero che sia per fare un passo in avanti. Il Real Madrid sarebbe un passo in avanti, ma non mi risulta ci siano già state chiamate. Non dovesse presentarsi un'occasione stimolante, perché non restare? Per il rinnovo però bisognerebbe vedere". L'ennesimo assist della sua carriera l'ha servito, ora tocca al Real Madrid o agli altri top club farsi avanti.

