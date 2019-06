ROMA CUADRADO JUVENTUS / Si allunga la lista delle pretendenti per Juan Cuadrado. Dopo Inter, Milan e Fiorentina in un ipotetico scambio nell'affare Chiesa, il duttile esterno colombiano sarebbe tornato nella lista della Roma per la prossima finestra della campagna trasferimenti.

Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

L'ingaggio di Cuadrado, che attualmente guadagna 4 milioni a stagione alla Juventus, rappresenterebbe però un ostacolo per il club giallorosso come scrive il 'Corriere dello Sport'. La Roma proverà comunque un affondo per il 31enne giocatore, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza tra un anno con la società campione d'Italia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui