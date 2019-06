CALCIOMERCATO MILAN GAZIDIS MALDINI GIAMPAOLO DS RINFORZI / Sarà improntato sui giovani, ci dicono, il nuovo anzi di fatto il primo Milan targato Elliott ma soprattutto Ivan Gazidis. Dopo gli addii di Leonardo e Rino Gattuso, l'amministratore delegato rossonero punta tutto sulla figura di Paolo Maldini. La 'Bandiera' milanista sembra ormai essersi convinta ad assurgere al ruolo di direttore tecnico - propostogli dal dirigente sudafricano - con ampi poteri in merito alla costruzione della squadra e della scelta sia di un direttore sportivo che di un nuovo allenatore. Da Giampaolo a Praet fino alla suggestione Braida, ecco l'approfondimento di Calciomercato.it sul 'Diavolo' che verrà.

Calciomercato Milan, Giampaolo in panchina. Rinforzi: occhio a due 'fedelissimi' e a un nome a sorpresa

A meno di clamorose sorprese il tecnico del Milan targato Maldini sarà Marco Giampaolo. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato l'incontro decisivo tra i due per suggellare il matrimonio. Il classe '67 approderà sulla panchina rossonera dopo tre stagioni più che positive alla Sampdoria, che dovrebbe sostituirlo con Stefano Pioli come svelato lo scorso 6 maggio dalla nostra redazione. Per Giampaolo possibile contratto biennale, magari con opzione per una ulteriore stagione. I primi rinforzi potrebbero arrivare proprio da Genova. I nomi sono quelli di due suoi 'fedelissimi' in blucerchiato, il centrale danese Andersen - per il quale andrebbe battuta la concorrenza di club inglesi e tedeschi. Ma a lui farebbe un pensierino pure la Juventus - e il jolly di centrocampo Dennis Praet.

"Il mio obiettivo è quello di giocare per uno dei migliori club dei quattro campionati più importanti", ha dichiarato proprio Praet, confermando poi che "non c'è una clausola rescissoria con la Sampdoria , però ho un'accordo verbale con la società di andare via se arrivasse un'offerta interessante".

Della Samp in chiave Milan si è fatto pure il nome del giovane centrocampista Ronaldo Vieira, giocatore di 20 anni che si sposerebbe pienamente nel nuovo progetto sportivo. La valutazione del calciatore nato in Guinea-Bissau, ma in possesso di passaporto inglese, si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Occhio poi a Castagne dell'Atalanta, mentre sempre per quanto riguarda il centrocampo, un altro 'colpo' potrebbe essere Tonali. Un colpo di grandissima prospettiva, ma oltre che il Brescia andrebbe pure convinto lo stesso 19enne. Come scritto da Calciomercato.it lo scorso 16 maggio, nella decisione del ragazzo - ambito ovviamente da tutte le big di Serie A - peserà anche la volontà di essere subito al centro del progetto della squadra che, eventualmente, lo acquisterà. Il Milan, infine, potrebbe pure provare a piazzare il colpo Lorenzo Pellegrini. A quanto pare il 22enne della Roma, nel mirino anche dell'Inter e con una clausola alla portata da 30 milioni di euro pagabili in due tranche da 15, piace molto a Maldini. Gli acquisti di questi o altri nomi verrebbero finanziati in tutto o in parte dalle cessioni di più di un calciatore in teoria, pensando all'utilizzo di Giampaolo del 4-3-1-2, non rientrante nei piani tattici futuri. Uno di questi potrebbe essere Suso. Da non escludere, poi, Donnarumma.

Calciomercato Milan, incognita direttore sportivo da Tare a due suggestioni

Giampaolo il nuovo allenatore, chi sarà invece il nuovo direttore sportivo? Igli Tare rimane in prima fila, anche se le sue quotazioni sono in netto calo. Maldini potrebbe provare a convincere Ariedo Braida, attualmente al Barcellona, mentre nelle ultime ore sono saltate fuori altre due suggestioni: Manuel Rui Costa, adesso al Benfica, e Zvominir Boban. Quest'ultimo, ora vice-segretario generale della FIFA, ricoprirebbe eventualmente un compito più alto rispetto al 'semplice' uomo mercato. Da non escludere altri nomi più o meno a sorpresa, da Bigon - che potrebbe dire addio al Bologna con l'avvento di Walter Sabatini - a Sartori fino a Osti e Pradè.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui