MILAN PRAET / Dennis Praet è uno degli obiettivi in cima alla lista di Giampaolo in caso di arrivo sulla panchina del Milan dell'attuale allenatore della Sampdoria. Il centrocampista belga è anche nel mirino dell'Arsenal, che lo avrebbe individuato come rimpiazzo di Ramsey trasferitosi a parametro zero alla Juventus.

Lo stesso Praet si è soffermato sul suo futuro, confermando l'assenza di qualsiasi clausola nel contratto con la Sampdoria come rivelatovi nei giorni scorsi da Calciomercato.it: "Il mio obiettivo è quello di giocare per uno dei migliori club dei quattro campionati più importanti. Non c'è una clausola rescissoria con la Sampdoria, però ho un'accordo verbale con la società di andare via se arrivasse un'offerta interessante", le parole rilasciate dal giocatore a 'Het Laatste Nieuws'.

