Inter e Milan, Gotze a Milano: i tifosi si scatenano

INTER MILAN GOTZE / È bastata una semplice foto per mandare in tilt centinaia di utenti. Mario Gotze, trequartista e numero 10 del BorussiaDortmund con cui è in scadenza di contratto nel 2020, si gode le vacanza in attesa di novità sul suo futuro che rimane in bilico.

Accostato all', può essere una grande occasione per le italiane in cerca di un elemento di qualità ed a basso costo in quel reparto. Lui, intanto, ha terminato il suo soggiorno a New York e con un post sui suoi canali social (dove vanta un gran seguito) annuncia che la prossima tappa sarà Milano. E via che i tifosi si sono scatenati, tempestandolo di commenti su Instagram e Twitter chiedendogli se ci fossero possibilità di vederlo all'o al. Nessuna risposta chiaramente da parte di Gotze, che intanto comunque ha avuto modo di saggiare l'affetto e l'entusiasmo dei fan italiani.