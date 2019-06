Bologna, deciso il futuro di Mihajlovic

BOLOGNA MIHAJLOVIC / Il Bologna e SInisa Mihajlovic andranno avanti insieme con tanto di rinnovo. È questo l'esito del maxi-vertice andato in scena nella giornata di ieri tra la dirigenza rossoblu ed il tecnico alla presenza di Walter Sabatini, pronto all'ingresso in società.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' nell'incontro non si è arrivati alla fumata bianca definitiva, ma con l'Ad Fenucci ed il Ds Bigon è stato raggiunto un accordo che prevede un nuovo contratto biennale con opzione per il terzo anno a 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. I prossimi giorni serviranno per limare gli ultimi dettagli e quindi procedere con le firme e gli annunci.