JUVENTUS GUARDIOLA SARRI / Non è del tutto tramontata l'ipotesi Pep Guardiola per la Juventus, con cui continuerebbero i contatti nonostante la possibile fumata bianca per Maurizio Sarri in panchina. Paolo Paganini, sul proprio profilo Twitter, ha svelato dei particolari interessanti sul futuro dello spagnolo e di un eventuale sbarco a Torino.

La settimana scorsa - rivela il giornalista di 'Rai Sport' - Guardiola avrebbe incontrato ad Abu Dhabi il proprietario del Manchester CityMansour, con i due che avrebbero parlato di un'uscita senza strappi del tecnico dal club campione d'Inghilterra. In questo scenario sarà determinante anche la sentenza Uefa sul City in merito al Financial Fair Play. Inoltre, aggiunge Paganini, la Juve tramite un quotato agente Fifa starebbe tenendo aperta anche l'opzione Pochettino. Sarri, invece, sarebbe la terza scelta secondo le informazioni raccolte dal giornalista. I tifosi juventini, che sognano l'arrivo di Guardiola con la maggioranza che lo preferirebbe a Sarri, si sono scatenati nei commenti sotto i post di Paganini.

